В Херсонскую область перебросили 200 росгвардейцев: карта боевых действий за 13 февраля

Российские войска при поддержке авиации пытаются наступать по нескольким направлениям. На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.

24 Канал анализирует ситуацию на фронте по данным Генштаба ВСУ и мониторинговой карты Deepstate.

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Росгвардейцы в Херсонской области, попытки наступления на Востоке

Россияне несут значительные потери, особенно в живой силе. Впрочем, продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Все больше оккупантов с обморожением конечностей

Для усиления контрдиверсионных мер на временно оккупированных территориях Херсонской области враг направил туда около 200 военнослужащих росгвардии. Их расселили на базе отдыха Чайка в поселке Лазурное. Для своей безопасности захватчики ограничили там передвижение местных жителей.

Из-за низкого уровня обеспечения зимним снаряжением с января 2023-го значительно возросло количество российских военнослужащих с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых.

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Силы обороны отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области и Железнодорожное в Запорожье.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на фронте: смотрите карту

Мощные удары по захватчикам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 боеприпаса врага.

Что происходит на разных направлениях фронта