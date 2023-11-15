Более 60 боевых столкновений, неудачные попытки российских штурмов: карта боевых действий на 15 ноября

В Украине продолжаются 630 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают контрнаступление для деоккупации всех наших территорий. Россияне снова и снова прибегают к тактике террора гражданских, а также пытаются проводить штурмовые действия.

Какая ситуация на фронте сегодня, где враг совершил неудачные попытки штурма, как проходит украинское наступление, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как за неделю изменилась карта фронта

Россия продолжает террор мирного населения

Государство-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора. Россия наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Всего оккупанты нанесли 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.– враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Россияне продолжают проводить активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления. Оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Украинские защитники отбили 8 атак.

Смотрите карту боевых действий онлайн:

– захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Надии и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Наши воины наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Однако украинские военные стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь защитники отбили 17 атак.

направлении оккупанты также без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отбили 20 атак.– наши защитники отбили 2 атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят захватчикам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинские военные мощно уничтожают врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Силами и средствами ПВО уничтожен штурмовик Су-25, 2 "Шахеда", 17 разведывательных БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов врага.

направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают врага с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам противника.