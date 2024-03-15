Враг давит на Авдеевском и Новопавловском направлениях: карта боевых действий 15 марта

Наши защитники уже 751 сутки защищают наше государство, отбивая вражеские атаки и гоня оккупантов с украинских территорий. В то же время враг продолжает атаковать позиции Вооруженных Сил Украины, в частности на Новопавловском направлении.

В целом враг совершил 16 ракетных и 130 авиационных ударов, а также 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Какая ситуация на фронте

Нанаправлении наши воины отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении, силами обороны отражено 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Россияне пытались наступать возле Бахмута: смотрите на карте

Нанаправлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Враг пытается штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты атакуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны сдерживают наступление россиян в Запорожской области: смотрите на карте

Ситуация на других участках фронта

Силы обороны нанесли потери оккупантам

За прошедшие сутки Силами обороны было ликвидировано 580 оккупантов. В общем российская армия с 24 февраля 2022 года потеряла около 428 420 человек и тысячи единиц техники.

Также известно, что за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Нанаправлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Нанаправлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Нанаправлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, осуществлен один безуспешный штурм позиций наших войск.