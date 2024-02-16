Россияне хотят захватить позиции возле Авдеевки, ВСУ держат оборону: карта фронта 16 февраля

Украинские военные 723 сутки героически защищают украинскую землю. ВСУ удается сдерживать оккупантов, которые пытаются проводить наступательные операции.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала также узнавайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта украинские защитники отбили 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.Украинские войска отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.Вооруженные Силы отбили 10 атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области.

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState

ОСГВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Украинские защитники продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 34 атаки.

На Марьинском направлении украинские воины отбили 34 атаки врага: смотрите на карте от DeepState

Украинские воины продолжают наносить врагу потери

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районах сосредоточения личного состава противника. Также, в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 3 районах сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.

Общее количество потерь России в личном составе достигает более 400 000 человек. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 1210 оккупантов.

. Силы обороны отбили 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.На этом участке враг наступательных (штурмовых) действий не вел.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 3 безуспешные штурмы.