Ожесточенные бои на Востоке, всего 119 боевых столкновений: карта боев за 16 июля

Наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Оккупанты не прекращают атак, но им не удается прорвать оборону украинских защитников.

Генштаб Вооруженных Сил Украины информирует утром 16 июля, что всего за минувшие сутки состоялось 119 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших воинов в основном на Востоке.

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Какова ситуация на фронте по направлениям

Состоялось 18 боевых столкновений в районах Волчанска и Глубокого. Россияне активно использовали авиацию для поддержки своих штурмовых действий.Количество атак за прошедший день составило 5. Защитники Украины отражали штурмовые действия оккупантов возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

Что происходит на линии соприкосновения вблизи Купянска: смотрите на карте от DeepState

Украинские войска отбили 8 атак захватчиков в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.Защитники отбили семь штурмов вражеских бойцов вблизи Белогоровки Луганской области, Роздоловки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.Украинские силы остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

Оккупанты не прекращают атак в районе Часового Яра: смотрите на карте от DeepState

Враг совершил 14 атак, сосредоточив свои усилия в направлении Нью-Йорка и Северного. Штурмовые действия поддерживались ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.Наши защитники отбили 31 штурмовое действие противника в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса и Яснобродовки Донецкой области, где оккупанты пытались вытеснить наши подразделения при поддержке авиации.Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки, где захватчики 17 раз пытались захватить наши укрепления.Противник совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.Трижды враг пытался безуспешно штурмовать наши позиции в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

Какая ситуация на Ореховском направлении на фронте: смотрите на карте от DeepState

Противник продолжает пытаться выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.Оперативная ситуация – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты. Кроме того, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.