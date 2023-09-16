ВСУ достигли успеха возле Клещеевки и на Мелитопольском направлении: карта боев за 16 сентября

Украинские военные продолжают вести оборону на Востоке и Юге Украины. В то же время, украинские силы ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

За прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Смотрите также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

Россияне хотят прорвать оборону ВСУ, но у украинских бойцов есть успехи

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий добились успеха в районе Клещеевки Донецкой области.

ВСУ достигли успеха в районе Клещеевки: карта боев

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия"противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Карта боев в районе Марьинки

ВСУ достигли успеха на Мелитопольском направлении

В то же времяукраинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны достигли частичного успеха в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны достигли частичного успеха в районах Вербового и Новопрокоповки: карта

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север"оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.