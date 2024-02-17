На Авдеевском направлении ВСУ отбили 43 атаки врага: карта боевых действий за 17 февраля

Украинские защитники уже 724 сутки героически обороняют наше государство от врага, выгоняя его обратно в страну-агрессора. Самые ожесточенные бои сейчас происходят на Авдеевском направлении, где россияне не прекращают штурмы позиций ВСУ.

Всего за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Враг также нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Нанаши защитникиврага возле Синьковки Харьковской области.

Враг атаковал возле Синьковки: смотрите на карте

Нанаши воиныпротивника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Россияне атаковали возле Ямполовки: смотрите на карте

НаСилы обороныоккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева ивозле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации,прорвать оборону наших войск.

Украинские военные сдержали врага возле Георгиевки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Новопавловском направлении наступательных или штурмовых действий противника не было.Наврагпытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки.

Враг штурмовал позиции ВСУ возле Малой Токмачки: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник. В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районах огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны противника.