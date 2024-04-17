Россияне активно атакуют сразу на пяти направлениях: карта боевых действий 17 апреля
- Россияне атакуют на нескольких направлениях, в частности на Покровском, Лиманском и Новопавловском, где зафиксировано больше всего атак.
- На Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано, тогда как на других направлениях зафиксировано значительное количество атак и обстрелов.
За прошедшие сутки было зафиксировано 125 боевых столкновений. Больше всего атак россияне провели на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских защитников в районах Волчанска и Западного.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в сторону Петропавловки.
Враг пять раз атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении россияне атаковали 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.
Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского противник девять раз атаковал позиции наших войск.
Россияне 9 раз атаковали на Северском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от населенных пунктов Торецк и Леонидовка.
Враг атакует на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.
Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Багатира.
Россияне 15 раз атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное и вблизи Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.
Силы обороны отбили 6 атак на Ореховском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия – успеха не имел.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 23 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 – из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 230 оккупантов. В то же время общие потери России уже перевалили за 937 тысяч человек личного состава.