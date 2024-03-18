Враг 36 раз пытался прорвать оборону на Новопавловском направлении: карта боев на 18 марта
18 марта 2024, 08:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине 754-й день полномасштабной войны. За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике. Наши герои истощают врага вдоль всей линии фронта.
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Какова ситуация на разных направлениях фронтаВолынское и Полесское направления. Оперативная обстановка остается без существенных изменений.
Северское и Слобожанское. Агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Купянское. Враг дважды штурмовал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Правда, успеха не достиг.
Что происходит на поле боя: смотрите картуЛиманское. Украинские защитники отбили 3 атаки оккупантов в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону наших войск.Бахмутское. Отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области. Авдеевское. Отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. Новопавловское. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области. Там российские захватчики, при поддержке авиации, 36 раз пытались прорвать оборону наших войск. Ореховское. Оккупанты 7 раз атаковали позиции защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Херсонское. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 штурма позиций наших войск.
Авиация и ракетные войска мощно бьют по врагу
- Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава врага.