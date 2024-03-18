Враг 36 раз пытался прорвать оборону на Новопавловском направлении: карта боев на 18 марта

В Украине 754-й день полномасштабной войны. За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике. Наши герои истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское. Агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

. Враг дважды штурмовал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Правда, успеха не достиг.

Что происходит на поле боя: смотрите карту

Авиация и ракетные войска мощно бьют по врагу

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава врага.

. Украинские защитники отбили 3 атаки оккупантов в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону наших войск.. Отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.. Отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области. Там российские захватчики, при поддержке авиации, 36 раз пытались прорвать оборону наших войск.. Оккупанты 7 раз атаковали позиции защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 штурма позиций наших войск.