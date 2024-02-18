Россияне 82 раза пытались атаковать позиции Сил обороны: карта боевых действий за 18 февраля

Продолжаются 725 сутки с начала полномасштабной войны, которую начала страна-агрессор Россия. Силы обороны уничтожают оккупантов. Несмотря на многочисленные потери, враг не прекращает штурмовать позиции ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Ночная атака на Харьковщину и Полтавщину: хронология 725 дня войны

Самые горячие направления

В ОСГВ "Хортица" сообщают, что на этом участке враг наступательных действий не вел.Украинские войска отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.. Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки на Бахмутском направлении: смотрите на карте

ОСГВ "Таврия" информирует, что украинскими защитниками отражено 14 атак оккупантов у Ласточкино Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки: смотрите на карте

. Защитники Украины продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте

Силы обороны отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.Оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Где относительно спокойно

Потери оккупантов

Как отмечают в Генеральном штабе, украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районах сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления, 4 артиллерийских средствах, 4 складах боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Сейчас Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали более 402 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки наши герои обезвредили еще 1 080 российских захватчиков.

ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 2 безуспешные штурмы.. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативного стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. Кроме того, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.