Оккупанты штурмуют на Марьинском и Херсонском направлениях: карта боевых действий 19 февраля
19 февраля 2024, 08:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны 726 сутки продолжают давать отпор врагу. Несмотря на потери войска оккупационной армии не оставляют попыток наступать на позиции ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В целом враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на направлениях фронтаВолынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивает плотность минно-взрывных заграждений.Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.Лиманское направление. Украинские войска отбили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.
Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на картеАвдеевское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" нашими защитниками отражено 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.Марьинское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.
ВСУ отбили атаки врага в районе Марьинки: смотрите на картеНовопавловское направление. На этом участке наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.Запорожское направление. В Генштабе сообщили, что на этом участке фронта враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Роботино Запорожской области.Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 16 безуспешных штурмов.
Ситуация на Херсонском направлении: смотрите на карте
Силы обороны наносят противнику потери
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".
- Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктах управления и 2 складах боеприпасов противника.
- Общие потери врага с начала полномасштабной войны достигают 403 720 оккупантов. За последние сутки состав оккупационной армии уменьшился на 1290 захватчиков.