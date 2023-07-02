Провальное наступление врага на 4 направлениях, ВСУ держат позиции: карта боевых действий 2 июля

Враг не оставляет попыток наступать на Востоке, поэтому основные усилия сосредотачивают на трех направлениях – Лиманском, Бахмутском и Марьинском. Однако украинские защитники дают мощный отпор врагу уже 494 дня.

Россияне продолжают наносить удары по позициям ВСУ и населенным пунктам. Только в течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

Карповичи и Каменская Слобода Черниговской области;

Мирополье и Рясное Сумской области;

Уды, Пильная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка Харьковской области.

Наоперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. Напротивник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе:Навраг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Напротивник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Раздолевка и Берестово – Донецкой. Напротивник совершил бесполезные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Торецкая и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области. На, при поддержке авиации, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области. Нанаши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. Навраг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности это, Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожево, Благодатное, Макаровка, Свободное Поле, Зеленое Поле Донецкой области.

Карта боевых действий на Востоке

Напротивник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Удачи ВСУ на Юге: смотрите на карте

ВСУ наносят урон россиянам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: