Провальное наступление врага на 4 направлениях, ВСУ держат позиции: карта боевых действий 2 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Враг не оставляет попыток наступать на Востоке, поэтому основные усилия сосредотачивают на трех направлениях – Лиманском, Бахмутском и Марьинском. Однако украинские защитники дают мощный отпор врагу уже 494 дня.
Россияне продолжают наносить удары по позициям ВСУ и населенным пунктам. Только в течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Смотрите также Минус 2 роты, 4 склада и 14 единиц техники: на Таврическом направлении враг понес бешеные потери
Что происходит на фронтеНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе:
- Карповичи и Каменская Слобода Черниговской области;
- Мирополье и Рясное Сумской области;
- Уды, Пильная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка Харьковской области.
Карта боевых действий на Востоке
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон.
Удачи ВСУ на Юге: смотрите на карте
ВСУ наносят урон россиянам
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- пункт управления,
- 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,
- склад боеприпасов,
- 27 артиллерийских средств на огневых позициях,
- средство противовоздушной обороны,
- 2 станции РЭБ и еще один важный объект врага.