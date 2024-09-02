Россия сует на Покровск – на направлении фиксируют 63 атаки: карта боевых действий 2 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян, в частности в районе Покровска, где ситуация самая сложная. Всего за сутки состоялось 182 боевых столкновения на разных участках.
Об этом рассказали в командовании украинской армии утром 2 сентября. В этом материале 24 Канал рассказывает о ситуации на всех направлениях фронта, а также показывает карта боевых действий.
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Что происходит на поле бояХарьковское направление. Оккупанты осуществляли наступательные действия, в частности, произошло семь боевых столкновений в районах Волчанска и Липцов.Купянское направление. В течение суток произошло 16 атак, Силы обороны успешно отражали штурмы у Синьковки и Глушковки.
Какая ситуация на линии соприкосновения на Харьковщине: смотрите на карте от DeepStateЛиманское направление. Россия осуществила 18 атак, пытаясь продвинуться в районах Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.Северское направление. Украинские защитники отбили девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.Краматорское направление. Захватчики провели восемь атак вблизи Андреевки, Клещеевки, Майского и Маркового, ситуация остается под контролем украинских защитников.Торецкое направление. Враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак в районах Торецка и Нелиповки.Покровское направление. Отражено 63 штурмовых и наступательных действий противника в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Наибольшую концентрацию атак фиксировали возле Новогродовки.
Россияне продолжают сунуть на город Покровск в Донецкой области: смотрите на карте от DeepStateКураховское направление. Силы обороны отбили 25 атак в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.Времовское направление. Противник совершил 14 атак неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.Гуляйпольское и Ореховское направления. Активных наступательных действий врага не зафиксировано.Приднепровское направление. Две попытки оккупантов захватить позиции украинских войск не имели успеха.
Линия фронта на Юге остается стабильной: смотрите на карте от DeepStateВолынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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Важно, что на границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты активно используют артиллерию и авиацию для обстрелов украинских населенных пунктов.