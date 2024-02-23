Враг 43 раза пытался прорвать оборону на Марьинском направлении: карта боев на 23 февраля
23 февраля 2024, 08:33Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 730 день. За минувшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение.
Агрессор пытается прорвать нашу оборону. Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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Где россияне пытались наступать, сколько атак врага отраженоВолынское и Полесское направление. Оперативная обстановка без существенных изменений.Северское и Слобожанское. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Купянское направление. Агрессор совершил 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Какая ситуация на фронте: смотрите картуЛиманское. Оккупанты 14 раз атаковали наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.Бахмутское. Силы обороны отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торецк Донецкой области.Авдеевское направление. Украинские воины отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.Марьинское. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.Новопавловское направление. Наши защитники отбили 3 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.Запорожское направление. Силы обороны 5 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.Херсонское направление. Силы обороны продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение минувших суток, оккупанты совершили 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
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Силы обороны мощно уничтожают врага
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам врага.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическом хаба, 2 средствах противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА противника.
- Кстати, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1000 оккупантов, 3 танка, 37 ББМ, 49 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 системы ПВО, 32 беспилотника оперативно-тактического уровня, 36 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 9 – специальной техники.