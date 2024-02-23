Враг 43 раза пытался прорвать оборону на Марьинском направлении: карта боев на 23 февраля

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 730 день. За минувшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Агрессор пытается прорвать нашу оборону. Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Где россияне пытались наступать, сколько атак врага отражено

. Оперативная обстановка без существенных изменений.Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Агрессор совершил 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

. Оккупанты 14 раз атаковали наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.. Силы обороны отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торецк Донецкой области.. Украинские воины отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.Наши защитники отбили 3 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.. Силы обороны 5 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.Силы обороны продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение минувших суток, оккупанты совершили 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

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Силы обороны мощно уничтожают врага