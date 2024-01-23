Силы обороны сдерживают россиян возле Марьинки и Авдеевки: карта фронта 23 января

Начались 699 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Украинские защитники, несмотря на попытки врага прорвать линию фронта, продолжают уничтожать вражеские войска.

В Генштабе ВСУ утром 23 января сообщили, что за прошедший день происходило 68 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.

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Ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Враг укрепляет границу в Белгородской области, в частности, наращивают плотность минно-взрывных заграждений.ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта наши защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области.

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Украинские войска отбили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.Вооруженные Силы отбили 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.ОСГВ "Таврия" информирует, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степового, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

ВСУ отбили многочисленные атаки россиян на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState

Потери оккупантов: последние новости

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.

Общее количество потерь России в личном составе составляет ориентировочно 377 820 человек. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 960 оккупантов.

Российская армия наступательных и штурмовых действий не совершала на этом участке.Силы обороны отразили атаку врага в районе Работино Запорожской области.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.