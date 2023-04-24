Враг продолжает "мясные" штурмы в Бахмуте, отбиты 58 атак: карта боевых действий 24 апреля

Украинские защитники продолжают сдерживать россиян сразу по нескольким направлениям фронта. Эпицентр ожесточенных боев – в Бахмуте, здесь враг продолжает бросать своих вояк на "мясные" штурмы.

24 Канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 24 апреля. По данным Генштаба, помимо Бахмута, сейчас сложная ситуация также в Марьинке.

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Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку,

– говорится в отчете.

Какая ситуация на направлениях фронта

направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Линия боевых действий в Бахмуте: карта

Успехи Сил обороны

направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.направлении за прошедшие сутки враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и город Херсон.

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, был сбит вражеский вертолет Ми-24 4 беспилотника врага (2 разведывательных – "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.