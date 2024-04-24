Оккупанты более 100 раз штурмовали позиции Сил обороны: карта боевых действий за 24 апреля

ВСУ продолжают удерживать позиции и отражать штурмы противника. Самыми горячими направлениями на фронте сейчас являются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское.

За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. В общем, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на поле боя

На этих участках оперативная обстановка остается без существенных изменений.Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.. Оккупанты 5 раз атаковали наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.Силы обороны отбили 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.ВСУ отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новое, Спорное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте

. Украинские защитники отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердычи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Противник 24 раза пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Потери, которые понес враг

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам противника.

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли почти 462 тысячи военных.

Враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение суток, совершил при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.