ВСУ наступают под Покровском и вышли из окружения: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Наиболее сложной ситуация остается в районе Покровска, Лимана, Торецка, Новопавловки и в Курской области России.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 17 по 23 февраля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

В течение прошлой недели россияне совершили 836 атак на позиции Сил обороны на разных направлениях:

Покровское – 256 атак;

Курское – 113;

Новопавловское – 93;

Торецкое – 76;

Лиманское – 70

Купянское – 49;

Ореховское – 30;

Краматорское – 28;

Харьковское – 20;

Гуляйпольское – 13;

Северское – 13;

Приднепровское – 1.

Покровское направление остается самым сложным на линии фронта. В то же время меньше вражеских штурмов фиксируют на Купянском направлении, а на Ореховском и Северском наоборот – больше.

На прошлой неделе никаких изменений линии фронта не зафиксировано на Харьковском, Купянском, Торецком, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Россияне атакуют на Курщине

В Курской области продолжаются тяжелые бои. Россияне активно идут в наступление и используют огромное количество дронов для обстрелов. В частности враг атакует основные логистические пути.

Также захватчики на прошлой неделе взяли под свой контроль село Свердликово. В районе села Журавка россияне попытались прорвать украинскую границу, однако вражеская ДРГ была уничтожена.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Луганщине

В течение прошлой недели ни одного вражеского продвижения в Харьковской области не было зафиксировано, однако на Луганщине ситуация другая. В последнее время два населенных пункта стали основными местами боевых столкновений – Макеевка на Лиманском направлении и Белогоровка на Северском.

Россиянам удалось продвинуться севернее Макеевки и в самом селе.





Ситуация в районе Макеевки / Карта DeepStateMAP

Также оккупанты впервые с 2022 года продвинулись в Белогоровке. Они смогли закрепиться на территории, которая долгое время была "серой зоной".





Ситуация в Белогоровке / Карта DeepStateMAP

Враг наступает возле Часового Яра

В городе Часов Яр Донецкой области продолжаются бои в микрорайонах Десятая и Новосеверный, а также в центральной части города. Однако продвижений в городе не зафиксировано.

В то же время врагу, как и в Белогоровке, удалось закрепиться в "серой зоне" южнее Часового Яра – в районе Клещеевки и Андреевки.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ контратакуют на Покровском направлении

Более четверти боевых столкновений приходятся именно на Покровское направление. Однако несмотря на такие усиленные вражеские штурмы, Силы обороны отбивают отдельные позиции и разрушают вражеские планы.

Наступление россиян в районе Воздвиженки на трассу Покровск – Константиновка имело очевидное намерение. Россияне стремятся взять в окружение Константиновку. Однако Силы обороны не допускают вражеских продвижений в Торецке, а с трассы россиян выбили.





Ситуация в районе Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Кроме того, врагу не удается больше продвинуться к окраинам Покровска. Более того, Силы обороны вернули под контроль часть села Лысовка.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

В то же время в направлении Днепропетровской области ВСУ отбили все вражеские атаки, поэтому никаких продвижений к админгранице не зафиксировано.

ВСУ вышли из окружения

Также сложная ситуация на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях. Особенно тяжелая ситуация на прошлой неделе была в районах Дачного и Улаклов западнее Курахово.

Прорыв врага в Улаклы и Андреевку фактически привел к окружению Сил обороны на этом участке, поскольку все пути были под огневым контролем. Однако нашим защитникам удалось выйти из окружения.

В то же время враг оккупировал Дачное и продвинулся в Улаклах, а теперь целится на Константинополь.





Ситуация в районе Улаклов / Карта DeepStateMAP

Также вражеские войска оккупировали Новый Комар и большую часть Новоочеретоватого. Кроме того, враг закрепился в Новоселке и подошел под Скудное, Бурлацкое, Привольное и Днепроэнергию.





Ситуация в районе Великой Новоселки / Карта DeepStateMAP

В Запорожской и Херсонской областях линия боевого соприкосновения осталась неизменной, хотя количество атак на Ореховском направлении растет. А на Херсонщине наоборот – враг оставил попытки высадки на островах.

3 года назад мир считал, что мы продержимся только 3 дня, однако мы выстояли. Мы защитили Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, вернули Херсон, Снигиревку, Изюм, Балаклею, Купянск. Мы боремся несмотря ни на что. Но самое тяжелое бремя этой войны лежит на наших воинах. И самый простой способ поддержать нашу армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.