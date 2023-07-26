Успех ВСУ в районе Старомайорского, неудача россиян возле Роботино: карта боев за 26 июля
26 июля 2023, 08:34Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты оказывают мощное сопротивление на направлениях, где Силы обороны ведут наступательные действия. Россияне пытаются восстановить утраченное положение.
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что украинские военные имели успех в районе Старомайорского. По его словам, наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
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В то же время, как рассказал Ковалев, противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее села Роботино в Запорожской области.
Оккупанты наступали возле БахмутаНа Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудара в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.
Оккупанты наступали возле ДибровыНа Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки. Враг нанес авиаудары в районах Клещиевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Карта боев у БахмутаНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населённых пунктов.
Россияне наступают на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.
Карта боев в Марьинке