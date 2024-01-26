Напряженные бои возле Авдеевки и Марьинки, расширение плацдарма: карта боевых действий 26 января

Украинские военные уже 702 день героически противостоят российскому агрессору по всей линии фронта. За прошедшие сутки Вооруженные Силы отбили 82 атаки врага на разных направлениях.

В общем враг нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям военных. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов.

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Ситуация на Востоке Украины

Нанашими защитниками отражено 6 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Наукраинские защитники за прошедшие сутки отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Напряженные бои продолжаются возле Авдеевки: смотрите на карте

Наукраинские воины отбили 25 атак врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Какая обстановка вблизи Марьинки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Нанашими защитниками отражено 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Наукраинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области. НаСилы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Что происходит на левом берегу: смотрите на карте

Обстановка на Севере страны

Потери врага

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.

Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 990 оккупантов. С 24 февраля 2022 года потери российской армии уже достигают 380 600 личного состава.