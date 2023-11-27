Закрепление ВСУ на левом берегу, бои возле Авдеевки: карта боевых действий 27 ноября

Украинские защитники стойко держат оборону по всей линии фронта, параллельно контратакуя и закрепляясь на позициях. Самая тяжелая ситуация, уже классически, вокруг Бахмута, Авдеевки и на левом берегу Херсонской области.

Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. В общей сложности россияне нанесли 1 ракетный и 34 авиационных удара, также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам.

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Ситуация на восточных рубежах

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами Обороны отбито 7 атак.

Навраг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не достиг.Нароссияне неудачно пытались прорвать украинскую оборону возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области. ВСУ отбили 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмут – до сих пор одна из самых напряженных точек: смотрите на карте

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" навраг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак.

Ситуация вокруг Авдеевки остается сложной: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские защитники отбили 7 атак.

Наступление ВСУ на Юге

Напротивник наступательных (штурмовых) действий не вел.Наоккупанты вели неудачные попытки штурмовых действий западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Потери врага на 27 ноября

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" наСилы Обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.В зоне ответственности ОСГВ "Север" наОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 750 оккупантов. Таким образом, общее число потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 325 580 единиц личного состава.

Кроме этого, за сутки украинцы уничтожили 7 танков, 3 боевые бронированные машины, 1 артсистему, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Карта боевых действий на 27 ноября: видео