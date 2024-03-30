Силы обороны сдерживают вражеские войска на Новопавловском направлении: карта фронта 30 марта
30 марта 2024, 08:25Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска не оставляют попыток наступать на нескольких направлениях фронта. Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор противнику.
За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. В общем, враг нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на направлениях фронтаВолынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.Купянское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Лиманское направление. Украинские войска отбили 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка на Луганщине, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Клищеевка и Андреевка Донецкой области.
Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на картеАвдеевское направление. Наши защитники отбили 20 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на картеНовопавловское направление. На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
ВСУ сдерживают врага на Новопавловском направлении: смотрите на картеОреховское направление. Здесь оккупанты совершили 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.Херсонское направление. На этом участке фронта враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 3 раза атаковал позиции наших войск.
Какие потери понес враг
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двух средствах противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.
- За прошедшие сутки было ликвидировано около 730 оккупантов.