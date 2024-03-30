Силы обороны сдерживают вражеские войска на Новопавловском направлении: карта фронта 30 марта

Российские оккупационные войска не оставляют попыток наступать на нескольких направлениях фронта. Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор противнику.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. В общем, враг нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Украинские войска отбили 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка на Луганщине, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.Вооруженные Силы отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Наши защитники отбили 20 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери понес враг

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двух средствах противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.

За прошедшие сутки было ликвидировано около 730 оккупантов.

Здесь оккупанты совершили 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.На этом участке фронта враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 3 раза атаковал позиции наших войск.