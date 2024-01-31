ВСУ сдерживают врага на Марьинском направлении и возле Авдеевки: карта фронта 31 января

Украинские военные 707 день героически обороняют наше государство от противника, выгоняя его с оккупированных территорий. В то же время враг не прекращает свои активные действия.

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений между украинскими защитниками и вражескими российскими войсками. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какая ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.ОСУВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта наши защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Украинские войска отразили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.Вооруженные Силы отразили 6 атак противника вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

ВСУ отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

ОСУВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону нанося против значительных потерь. Так Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне не покидают попыток оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Украинские защитники продолжают сдерживать противника неподалеку от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте

Потери противника: последние новости

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 385 230 военных российской армии. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили 1090 российских захватчиков.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Известно, что подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники на 2 складах боеприпасов на 9 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.

На этих участках враг наступательных (штурмовых) действий не вел.ОСУВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки враг совершил 15 безуспешных штурмовых действий.