Россияне "уцепились" за Старомайорское, бои под Бахмутом: карта боевых действий за 4 августа
4 августа 2023, 08:40Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска продолжают наступать на Востоке Украины. Также враг пытается сдержать наступление Сил обороны на Юге.
Украинские военные сдерживают наступление россиян на Востоке под активными обстрелами врага. По-прежнему россияне стремятся захватить Авдеевку и Марьинку.
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На каких направлениях наступают россияне на ВостокеНа Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиаудары в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов Донецкой области.
Силы обороны сдерживают россиян у Ивановского: карта боевНа Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
Карта боевых действий в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районе Красногоровки и Марьинки. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районе Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Временка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.
Карта боев возле СтаромайорскогоНа Купянском направлении противник нанес авиаудары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Купянск и Кучеровка Харьковской области.На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника претерпели населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.