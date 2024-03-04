Враг пытается вести штурмовые действия на Новопавловском направлении: карта боевых действий 4 марта

Украинские военные уже 740 сутки освобождают территорию нашего государства от оккупантов. Наши защитники продолжают удерживать свои позиции, несмотря на попытки россиян возобновить штурмы на нескольких направлениях.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В частности наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.ОСГВ "Хортица" сообщает, что враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.Украинские войска отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменское Донецкой области.

Оккупанты пытались штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Вооруженные Силы отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.ОСГВ "Таврия" информирует, что нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Линия фронта на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери у врага

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

С 24 февраля 2022 года потери врага уже достигли 417 950 единиц личного состава.

На этом участке фронта враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.