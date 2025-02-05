Россияне штурмуют на Покровском направлении и атакуют в районе Торецка: карта фронта 5 февраля

Российские войска не покидают территорию Украины и продолжают атаковать на фронте. За прошедшие сутки зафиксировано 85 боевых столкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

ВСУ отражали штурмовые действия врага неподалеку Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново на Купянском направлении, где за сутки произошло 7 атак оккупантов.

За прошедшие сутки вражеские силы дважды атаковали на Лиманском направлении. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка и Диброва.

На Краматорском направлении захватчики атаковали 6 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

Десять атак совершил агрессор на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 35 наступательных действий противника в районах Калинового, Миролюбовки, Проминя, Котлино, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

Наши защитники отбили 2 вражеских атаки на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении 3 атаки захватчиков отражены нашими защитниками вблизи Новоселки.

На Ореховском направлении российские войска дважды атаковали позиции наших защитников, пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Северском и Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 управляемых бомб, также нанес 378 артиллерийских обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий / Фото Генштаба ВСУ