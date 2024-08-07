На Покровском направлении ад, на Запорожье – без изменений: карта боевых действий 7 августа

Защитники держат фронт, отражая атаки российских захватчиков. Больше всего штурмов врага зафиксировали на Покровском направлении – 42 раза.

Всего за сутки произошло 136 боевых столкновений. В этом материале 24 Канал показывает на карте линию фронта и рассказывает о ситуации на разных направлениях.

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Какова ситуация на разных направлениях

Произошло девять боестолкновений. Силы обороны успешно отбили атаки противника вблизи Липцов, Тихого и Волчанска.Зафиксировано шесть боевых столкновений, в частности, в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.

Что происходит на фронте на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Враг совершил 19 атак возле Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.Состоялось 21 боевое столкновение. Украинские защитники успешно отражали штурмы врага вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.Шло 10 боев, в частности, у Часового Яра и Ивановского.Российские войска совершили 18 атак неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка.

Российские оккупанты атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте DeepState

Наши защитники отбили 42 штурмовые действия врага в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного, Калинового, Александровки, Веселого, Ивановки, Калиновки, Скучного, Яснобродовки, Карловки, Пантелеймоновки, Новожеланного и Межевого. Наибольшая активность противника наблюдалась вблизи Ивановки и Желанного.Наши воины остановили восемь атак противника у Красногоровки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборонительные позиции наших войск.Российские войска совершили штурмовые действия против украинских подразделений у Водяного.Враг совершил две наступательные попытки, которые завершились неудачей.Ситуация – без существенных изменений.

Фронт без изменений на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.Оккупанты продолжают поддерживать военное присутствие, осуществляют минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России и увеличивают количество минно-взрывных заграждений вдоль границы.

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Что касается потерь России, то за минувшие сутки они таковы: