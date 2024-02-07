Враг безуспешно наступает на Авдеевском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 7 февраля

Российские оккупанты пытаются штурмовать на Авдеевском и Лиманском направлениях. В то же время Силам обороны Украины удается сдерживать врага.

За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала также узнавайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.. Украинские войска отбили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григорьевки Донецкой области.

Оккупанты пытаются штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте от DeepState

Вооруженные Силы отбили 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищеевка Донецкой области.ОСГВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Российские войска пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Украинские защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 20 атак.

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте от DeepState

Потери противника: последние новости

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 пунктам управления, 2 районах сосредоточения личного состава, 2 складах боеприпасов и 3 артиллерийских средствах противника.

Общее количество потерь России в личном составе составляет ориентировочно 391 470 человек. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 890 оккупантов.

На этом участке фронта ВСУ отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.Украинские защитники отбили 4 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки враг совершил 2 безуспешные штурмовые действия.