Враг наступает на Купянск и Авдеевку, ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий на 8 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов на восточных направлениях фронта. В то же время они уничтожают личный состав врага и его технику.
По состоянию на четверг, 8 февраля, самыми горячими остаются Авдеевское и Купянское направления. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.
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Ситуация по направлениям
Всего за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения, в результате которых есть погибшие среди гражданских. Враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, обстрелял из РСЗО.Волынское и Полесское направления. Ситуация – без существенных изменений, военная активность отсутствует.Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие вдоль границы, активизировал диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.Купянское направление. Отбито 3 атаки возле Синьковки и Ивановки, что в Харьковской области. Враг пытался прорвать оборону. В Вооруженных Силах рассказывали, что он нон-стопом атакует украинские позиции.
Неспроста ситуацию в районе Купянска в Харьковской области: смотрите на карте от DeepStateЛиманское направление. Украинские воины отбили 9 атак противника в районах таких населенных пунктов: Белогоровка и Терны.Бахмутское направление. Отражено 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клещеевки.Авдеевское направление. Защитники отбили 27 атак в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также сдерживают попытки врага окружить город.
Оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepStateМарьинское направление. Отбито 22 атаки неподалеку Красногоровки и других населенных пунктов.Шахтерское направление.
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Потери оккупантов
- Как констатируют в Генштабе, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- А вот подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах боеприпасов противника.
- Было уничтожено 910 оккупантов, вертолет и еще почти 100 единиц военной техники. В общем Силы обороны ликвидировали с начала вторжения 392 380 российских солдат.