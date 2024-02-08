Враг наступает на Купянск и Авдеевку, ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий на 8 февраля

Украинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов на восточных направлениях фронта. В то же время они уничтожают личный состав врага и его технику.

По состоянию на четверг, 8 февраля, самыми горячими остаются Авдеевское и Купянское направления. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит линия соприкосновения.

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Ситуация по направлениям

Всего за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения, в результате которых есть погибшие среди гражданских. Враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, обстрелял из РСЗО.

Ситуация – без существенных изменений, военная активность отсутствует.Противник сохраняет военное присутствие вдоль границы, активизировал диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.Отбито 3 атаки возле Синьковки и Ивановки, что в Харьковской области. Враг пытался прорвать оборону. В Вооруженных Силах рассказывали, что он нон-стопом атакует украинские позиции.

Неспроста ситуацию в районе Купянска в Харьковской области: смотрите на карте от DeepState

Украинские воины отбили 9 атак противника в районах таких населенных пунктов: Белогоровка и Терны.Отражено 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клещеевки.Защитники отбили 27 атак в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также сдерживают попытки врага окружить город.

Оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Отбито 22 атаки неподалеку Красногоровки и других населенных пунктов.

Враг не вел наступательных действий на этом участке фронта.Отбито 2 атаки противника западнее Вербового и Работино.Противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия, наши воины удерживают позиции.

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Потери оккупантов