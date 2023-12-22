России не удалось выбить ВСУ с левого берега Херсонщины: карта боевых действий за 22 декабря

На фронте оккупанты не унимаются и пытаются захватить новые территории. Их сдерживают Силы обороны. В то же время, наши защитники уничтожают личный состав захватчиков и их технику.

В командовании ВСУ констатируют, что пятница, 22 декабря, – это уже 667 сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. Как выглядит карта боевых действий, что происходит на разных направлениях – узнавайте в этом материале 24 Канала.

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Восток и Север: ситуация на линии столкновения

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Оккупанты укрепляют границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта наши защитники отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Врагу не удалось прорвать оборону.

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Украинские войска отбили 4 атаки вблизи Тернов в Донецкой области.Вооруженные Силы отбили 7 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Где враг атаковал в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

ОСГВ "Таврия" информирует, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Были отбиты 22 атаки восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Что происходит на Юге

Силы обороны продолжают удерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. В этих районах защитники отбили 15 атак.Российская армия наступательных и штурмовых действий не совершала на этом участке.Силы обороны отбили 7 атак захватчиков западнее Вербового и южнее Работиного Запорожской области. А вот на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи и безумные потери, враг не отказался от намерения выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Оккупанты получили достойный отпор и все-таки отступили. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Россиянам не удалось выбить ВСУ с левого берега: смотрите на карте от DeepState

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