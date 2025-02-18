55 атак на Покровском направлении и активность на Харьковщине: карта фронта на 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, продолжается 1091 день полномасштабного вторжения. Россияне наступают на Донетчине, Харьковщине и не только.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. За прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Силы обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, 6 средств ракетных войск и артиллерии и 5 средств РЭБ/РЛС захватчиков.

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Какова ситуация на фронте на утро 18 февраля

На Харьковском направлении россияне дважды пытались продвинуться в районе Волчанска, но тщетно.

На Купянском направлении было 10 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново.

Ситуация на Купянщине на картах Deep State

На Лиманском направлении враг атаковал 6 раз и пытался продвинуться вперед вблизи Заречного и Ямполовки.

На Северском направлении наши войска отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении россияне 6 раз атаковали позиции ВСУ в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг 5 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка.

На Покровском направлении атак было больше всего. Силы обороны остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

У Курской области украинские воины отбили 13 атак. Также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 30 КАБов и совершил 573 обстрела, 11 из которых – из РСЗО.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях противник активных наступательных действий не проводил. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также мы писали, что россияне стремятся увеличить количество КАБов на 50% в этом году. А это значит, что они будут давить на позиции ВСУ еще больше.