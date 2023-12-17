Враг активизировался на Запорожском направлении: обзор карты боевых действий 17 декабря

Сегодня начались 662 сутки полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты пытаются идти в наступление на нескольких направлениях, несмотря на потери в живой силе и технике.

В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений.

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Ситуация на направлениях фронта

оперативная ситуация не поменялась.враг присутствует в приграничных районах. Россияне не идут в наступление, однако проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 14 атак врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 6 атак оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 12 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, однако наши воины стойко держат оборону. ВСУ не только сдерживают врага, но и наносят захватчикам значительные потери. За сутки Силы обороны успешно отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

враг наступательных или штурмовых действий не проводил.

На Запорожском направлении враг был активен. Там Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении наши защитники продолжают наносить российским войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

Оккупанты продолжают терять силы

Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра. Попутно наши защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.