Трудные бои на Востоке, провальное наступление врага под Бахмутом: карта боевых действий на 11 июня

В Украине 473 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. На Востоке продолжаются тяжелые бои.

О ситуации на фронте, провальном наступлении врага и мощных ударах украинских защитников рассказывает 24 Канал.

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Россияне продолжают тактику террора

В Генштабе ВСУ отметили, что для достижения своих целей Россия продолжает тактику террора. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли очередного ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет. В частности, крылатые наземного базирования "Искандер" и 35 ударных БПЛА типа "Shahed" по военным объектам и критической инфраструктуре. Наша ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты и 20 "Шахедов".

Также враг нанес 92 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские, разрушены и повреждены частные дома. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

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На Востоке продолжаются тяжелые бои

Агрессор дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Идут тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

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Ситуация на разных направлениях фронта

нанаправлениям без существенных изменений. на– враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине. На– противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Кроме того, из минометов и артиллерии обстрелял Петро-Ивановку, Новомлынск, Западное, Масютовку, Кисловку, Табаевку в Харьковской области и Новоселовское в Луганской области. Нанаправлении за прошедшие сутки россияне вели наступательные действия в районе Белогоровки, правда, успехов не добились. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области. Из артиллерии обстрелял Невское и Белогоровку Луганской области и Ямполевку, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловку Донецкой. Наагрессор вел наступательные действия в направлении Белой Горы, однако успеха не имел. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. Из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное. Нанаправлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. Нанаправлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Также совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Навраг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области. Нанаправлениях российские захватчики обороняются. Нанесли авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовое и Херсон.

Что происходит на фронте: смотрите карту

В оккупационных войсках участились саботаж и дезертирство

Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации, значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений по поводу будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства. Командирам соединений и воинских частей приказали выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах".

Силы обороны мощно бьют по врагу

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили 4 российских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на боевой позиции и 4 важных объекта российских захватчиков.