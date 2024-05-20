В Волчанске продолжаются уличные бои, враг давит на Часов Яр: как изменилась линия фронта за неделю
По всей линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Однако на фоне прошлых недель можно констатировать, что на абсолютном большинстве направлений Силам обороны удается стабилизировать ситуацию и замедлять темпы российских продвижений.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 13 по 19 мая, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Враг в Волчанске
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. На российском плацдарме на линии Стрелечья – Зеленое враг продолжает наступательные действия. В течение прошлой недели враг оккупировал часть села Глубокая, полностью захватил Лукьянцы, Красное, Мороховец, Олейниково и продолжает наступление в направлении Липцы.
Что касается Зеленого, то север села сейчас находится в серой зоне, а враг оккупировал территорию вблизи села. Однако в начале недели была информация, что россияне закрепились в населенном пункте, что оказалось неправдой.
Ситуация на Севере Харьковской области / Карта DeepStateMAP
В районе Волчанска враг оккупировал село Бугроватка и большинство села Гатище. Также враг смог закрепиться на севере Волчанска. Большинство города находится под контролем Сил обороны, часть города в серой зоне. В Волчанске продолжаются уличные бои. Сам город, к сожалению, из-за вражеских обстрелов превращается в руины, а гражданские становятся жертвами атак. По состоянию на сейчас в городе остается около 100 человек.
Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага возле Купянска
Еще одним сложным направлением на Харьковщине является Купянское, особенно участок Кисловка – Крахмальное на юго-восток от города. В течение прошлой недели враг смог продвинуться в направлении Ивановки в районе Кисловки, а также захватить северную часть села Берестовое.
Кроме того, несколько увеличилась серая зона в районе села Коломыйчиха. Продвижений врага не зафиксировано, но враг продолжает активные штурмовые действия.
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP
ВСУ держат Часов Яр
Сложной остается также и ситуация на Краматорском направлении, где враг ведет активные штурмовые действия с целью дальнейших продвижений к Часовому Яру и Константиновке. Однако наши воины титаническими усилиями отражают почти все атаки. Только так можно объяснить то, что несмотря на большое количество штурмовых действий, на большинстве участков никаких продвижений врага не зафиксировано.
В течение прошлой недели враг продвинулся в направлении села Калиновка к северу от Часового Яра. В течение последних нескольких недель линия фронта проходит на восточной границе города, но в самом Часовом Яре россиян нет. В то же время город страдает от постоянных российских обстрелов.
Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepState
Стабилизация Покровского направления
Последние несколько недель ситуация на Покровском направлении была чрезвычайно сложной после прорыва Очеретино. Однако на прошлой неделе, несмотря на большое количество попыток врага идти в атаку, на большинстве участков линия фронта осталась неизменной. Вероятно, одной из причин является, в частности, и то, что наши воины получили долгожданное оружие от западных партнеров и в распоряжении бойцов существенно большее количество снарядов.
В течение прошлой недели россияне продвинулись на северо-восток от села Новокалиново, на линии Новопокровское – Семеновка, а также возле Яснобродовки и Уманского и в Нетайлово.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Бои в Красногоровке
На Кураховском направлении продолжаются бои в районе сел Георгиевка, Парасковиевка, Победа и Красногоровка. В последнем есть вражеские продвижения, однако неизменно большинство села остается под контролем ВСУ.
Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP
Бои в Работино
Ситуация на Ореховском направлении также сложная – враг продолжает прилагать все усилия для повторного захвата Работинского клина. В течение прошлой недели зафиксированы вражеские продвижения в направлении Работино и в районе Вербового.
По состоянию на сейчас почти все Работино находится в серой зоне, однако врага в селе нет. В результате боев Работино полностью уничтожено, поэтому, вероятно, это играет злую шутку с россиянами, которые прорываются в село и пытаются закрепиться.
Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP
ВСУ нужна поддержка
Кроме упомянутых сегодня направлений, активные бои продолжаются также на Лиманском и Времовском направлениях, а также в районе села Крынки. Однако наши воины удерживают свои позиции, отражают вражеские атаки и наносят потери россиянам. Это колоссальные усилия, и, к сожалению, часто это удается ценой здоровья или жизней.
Поэтому каждый из нас должен делать все для поддержки армии и наших воинов. Победа невозможна, если к ней не прилагается вся страна.Самое простое, что каждый из нас может сделать – поддержать наших воинов донатами. Каждая гривна важна и может помочь не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.