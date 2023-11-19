Враг хочет оцепить Авдеевку, ВСУ держатся на левобережье: обзор карты фронта 19 ноября

Российские захватчики не отступают и пытаются захватить больше украинских территорий. Однако наши защитники держат оборону и даже проводят наступательные операции по нескольким направлениям.

За прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение.

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Какая ситуация на фронте

враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить перебрасывания наших войск на угрожающие направления. Также россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак.

противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Россияне вели наступательные действия восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, но без успеха – всего наши защитники отразили 26 атак.

На Марьинском направлении враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Их попытки были напрасны, наши защитники отбили 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" наши воины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника. Также силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Стоит отметить, что за сутки враг нанес по Украине 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1190 оккупантов. Общие потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года возросли до 318 570.