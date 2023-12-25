ВСУ расширяют плацдарм на левобережье, враг двигается на Авдеевку: карта боевых действий за 25 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
В то время как в тылу Украины – разгар рождественских праздников, на фронте наши воины продолжают героически противостоять врагу. Захватчики не останавливают атаки, однако их успешно отбивают Силы обороны.
Длятся 670 сутки широкомасштабной российско-украинской войны по состоянию на понедельник, 25 декабря. Узнавайте в материале 24 Канала, что происходит на фронте и как выглядит карта боевых действий.
Смотрите также Россияне "погубили" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты
Где были самые большие боиАвдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку – их сдерживает наша армия. Вооруженные Силы отбили 14 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
Россияне все еще стремятся оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepStateКупянское направление. Оперативная стратегическая группировка войск "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта ВСУ отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.Бахмутское направление. Наши воины отбили 5 атак врага вблизи таких населенных пунктов: Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
Ситуация в районе Бахмута Донецкой области: смотрите на карте от DeepStateМарьинское направление. Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Наши защитники отбили 5 атак.Шахтерское направление. Украинские военные отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.Запорожское направление. Вооруженные Силы отбили 3 атаки российских захватчиков возле Работиного и южнее Гуляйполя, что в Запорожской области.Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что украинские воины продолжают расширение плацдарма на левом берегу Днепра. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В течение суток оккупанты совершили 23 штурма, которые не имели результата: получив отпор от ВСУ, им пришлось отступить.
Где враг сосредоточил войска на левом берегу Херсонской области: смотрите на карте от DeepState
Где ситуация более спокойнаяВолынское и Полесское направления. ОСГВ "Север" сообщает, что оперативная ситуация остается без существенных изменений – враг пока не планирует наступления с Севера.Северское и Слобожанское направления. Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсии, чтобы не допустить переброски войск ВСУ на угрожающие направления. В то же время оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.Лиманское направление. Это единственный участок фронта на Востоке Украины, где враг наступательных действий не проводил за прошедшие сутки.
Потери врага
- "Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – констатируют в Генштабе.
- Были нанесены 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и ЗРК захватчиков. Также ПВО уничтожила 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.
- Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника. В то же время известно, что по состоянию на 25 декабря количество ликвидированных российских военных составляет 353 950 единиц.