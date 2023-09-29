Россия активизировалась возле Белогоровки, атака врага возле Урожайного: карта боев 29 сентября

Российские военные за прошедшие сутки атаковали и наступали сразу на нескольких участках фронта на Востоке и Юге. Украинские военные сдерживают россиян и наносят врагу потери.

За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из РСЗО.

Смотрите также ВСУ продвигаются возле Работиного и закрепляются под Бахмутом: карта фронта за неделю

Россияне активизировались на Лиманском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"противник наступательных и штурмовых действий не вел.Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Карта боев в районе Белогоровки

Оккупанты наступали в районах Авдеевки и Марьинки

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия"противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

ВСУ отбили атаку в районе Урожайного: карта боев

противник пытался восстановить утраченное положение в районе Червоного Запорожской области, но успеха не имел.

Карта боев в районе Червоного

В то же время Силы обороны Украины, как сообщили в Генштабе ВСУ, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Наши военные наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Какая ситуация по другим направлениям

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север"направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.