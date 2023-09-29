Россия активизировалась возле Белогоровки, атака врага возле Урожайного: карта боев 29 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные за прошедшие сутки атаковали и наступали сразу на нескольких участках фронта на Востоке и Юге. Украинские военные сдерживают россиян и наносят врагу потери.
За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из РСЗО.
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Россияне активизировались на Лиманском направленииВ зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных и штурмовых действий не вел.На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
Карта боев в районе Белогоровки
Оккупанты наступали в районах Авдеевки и МарьинкиВ зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.
ВСУ отбили атаку в районе Урожайного: карта боевНа Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Червоного Запорожской области, но успеха не имел.
Карта боев в районе Червоного
В то же время Силы обороны Украины, как сообщили в Генштабе ВСУ, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Наши военные наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.