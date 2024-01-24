Враг хочет вернуть позиции на Херсонщине и штурмует Донетчину: карта фронта 24 января

Начались 700 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг до сих пор пытается идти в наступление во многих направлениях, несмотря на значительные потери.

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

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Генштаб отмечает, что Россия продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Всего за минувшие сутки нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на фронте

в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" наши защитники отразили атаку врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг все еще пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 напрасных штурмов позиций наших войск.

Украинские воины продолжают наносить врагу потери

Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта: