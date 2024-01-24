Враг хочет вернуть позиции на Херсонщине и штурмует Донетчину: карта фронта 24 января
Источник:Генштаб ВСУ
Начались 700 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг до сих пор пытается идти в наступление во многих направлениях, несмотря на значительные потери.
В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.
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Генштаб отмечает, что Россия продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
Всего за минувшие сутки нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Какая ситуация на фронтеНа Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях
На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" наши защитники отразили атаку врага возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг все еще пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 напрасных штурмов позиций наших войск.
Украинские воины продолжают наносить врагу потери
Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта:
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
- Также силами и средствами ПВО уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Вместо этого подразделения ракетных войск нанесли удар по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 840 оккупантов. Потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года выросли до 378 660.