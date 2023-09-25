ВСУ закрепляют в районе Работино, россияне давят на Востоке: карта боев за 25 сентября
25 сентября 2023, 08:31Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины продолжают вести оборону на Востоке и Юге. Украинские бойцы ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Украинские воины уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.
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Россияне пытаются восстановить утраченное положение в КлещеевкеВ зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных и штурмовых действий не совершал.На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел.
Карта боев на Бахмутском направлении
ВСУ держат оборону в районе Авдеевки и наступают под Мелитополем.В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.
ВСУ отразили атаки россиян в Работино: карта боев