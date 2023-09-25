ВСУ закрепляют в районе Работино, россияне давят на Востоке: карта боев за 25 сентября

Силы обороны Украины продолжают вести оборону на Востоке и Юге. Украинские бойцы ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Украинские воины уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

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Россияне пытаются восстановить утраченное положение в Клещеевке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"противник наступательных и штурмовых действий не совершал.наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Карта боев на Бахмутском направлении

ВСУ держат оборону в районе Авдеевки и наступают под Мелитополем.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия"Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Карта боев в районе Марьинки

наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

ВСУ отразили атаки россиян в Работино: карта боев

ВСУ уничтожают оккупантов на Херсонском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят удачное поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север"оперативная обстановка остается без существенных изменений.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.