Бои в Волчанске, высокая концентрация врага возле Новоалександровки: карта боевых действий 17 июля

Российские войска пытаются продвигаться вперед, непрерывно обстреливая позиции Сил обороны и дома мирных украинцев. Бои идут по всей линии фронта, однако самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. В Генштабе рассказали об обстановке на всех направлениях.

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Карта боевых действий 17 июля

произошло 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.враг атаковал 9 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.россияне тоже атаковали 9 раз неподалеку Грековки, Макеевки и Невского.украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки, Переездного и Северного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 7 раз в районах Часового Яра, Клещеевки и Опытного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

враг совершил 6 штурмов наших позиций неподалеку Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении состоялось одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

Потери врага на фронте

оперативная обстановка не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

17 июля авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК "Бук".

Всего за прошедшие сутки враг потерял еще 1 110 человек личного состава. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 9 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 9 единиц специальной техники врага.