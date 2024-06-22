Бои за Часов Яр, враг давит на Покровское направление: обзор карты боевых действий 22 июня

За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Враг продолжает давить на нескольких направлениях.

С начала этих суток уже произошло 53 боевых столкновения. Захватчики совершили девять авиационных ударов с применением девятнадцати КАБов, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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Карта боевых действий 22 июня

наблюдается умеренная активность российских оккупантов. В настоящее время враг 13 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Верхнекаменского, Спирного и Раздоловки. Семь атак российских захватчиков отбито, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору. Подразделения Сил обороны сдерживают врага на направлении Горловка – Торецк. Бой продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 21 боевое столкновение. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеневки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровска. Девять атак отражено, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Кураховском направлении три штурмовые действия противника вблизи Георгиевки и Парасковиевки успеха не имели.

успеха не имела атака врага у Старомайорского, еще один бой продолжается неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении потерпела неудачу штурмовое действие оккупационных войск в районе Роботино. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Малой Токмачки и Каменского. На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

На других направлениях особых изменений в обстановке нет.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава врага, а также четыре района сосредоточения ВВТ и три пункта управления и одно артиллерийское средство.

За прошедшие сутки общие потери российских оккупантов составили 1 110 человек. Также враг потерял восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 15 БпЛА ОТР, четыре ракеты, 23 автомобиля и две единицы специальной техники.