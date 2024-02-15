Россияне суют возле Крынков, Бахмута и Марьинки – ситуация контролируемая: карта боев 15 февраля

Самой горячей остается ситуация на Авдеевском направлении. Однако Силы обороны Украины сдерживают атаки врага, наносят ему потери в живой силе и технике.

Как информируют в командовании ВСУ утром 15 февраля, за сутки состоялось 83 боевых столкновения. В то же время в этом материале 24 Канала смотрите, как выглядит линия фронта, и читайте, что вообще происходит на передовой.

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Что происходит на разных направлениях

Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, активизировал диверсионную деятельность. Также наращивает минно-взрывные заграждения, пытаясь помешать перемещению наших войск.Украинские защитники отбили атаку возле Ивановки на Харьковщине. Ответственное за это направление несет ОСГВ "Хортица".Отбита атака в районе Тернов, где враг пытался прорвать оборону. Это Донецкая область.Силы обороны отбили 4 атаки, остановив попытки врага улучшить тактическое положение. Собственно, в районе Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. В то же время аналитики из ISW все же сообщают о незначительном продвижении в районе Бахмута за 14 февраля.

Какова ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState

ОСГВ "Таврия" констатирует, что украинские воины сдерживают захватчиков, которые пытаются захватить Авдеевку. За прошедшие сутки отбили 34 атаки и еще 6 атак у Северного и Невельского. Институт изучения войны пишет , что по состоянию на 14 февраля Россия контролирует 15,4 процента Авдеевки.

Враг пытается захватить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Противник неоднократно пытался улучшить свое положение, но его сдерживали украинские воины. Речь идет о 20 атаках в районе Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. По информации ISW, оккупанты у Марьинки немного продвинулись вперед.Отбита атака оккупантов южнее Золотой Нивы. Это Донецкая область.Силы обороны отбили 3 атаки противника. Произошло это западнее Вербового и Работино Запорожской области.Несмотря на потери, оккупанты продолжают штурмовые действия, которые Силы обороны успешно отражают. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий. ОСГВ "Одесса" контролирует оборону, а ISW информирует о незначительном продвижении противника в районе Крынков.

Атака оккупантов в районе Крынков – где расположено село: смотрите на карте от DeepState

Что известно о потерях захватчиков

Генштаб Вооруженных Сил уверяет, наши бойцы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Кроме того, они истощают врага вдоль всей линии фронта.