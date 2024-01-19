ВСУ смело сдерживают врага возле Марьинки, Бахмута и Авдеевки: карта боевых действий за 19 января

Силы обороны продолжают наносить потери российским оккупантам. В то же время враг не останавливает попыток атак, в основном – успеха не имеет. За сутки зафиксировано 127 боевых столкновений.

Утром 19 января в командовании Вооруженных Сил рассказали о ситуации на поле боя. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Что происходит на Востоке

Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления. Оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.ОСГВ "Хортица" сообщает, что наши защитники отразили 18 атак врага вблизи таких населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово.

Защитники отбивают атаки противника: смотрите на карте от DeepState

Силы обороны отразили 15 атак врага возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.Украинские воины отбили 2 атаки захватчиков неподалеку от Богдановки, что в Донецкой области.

Линия фронта в районе Бахмута: смотрите на карте DeepState

Ситуация на других участках

ОСГВ "Таврия" констатирует, что защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Были отражены 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. В этой зоне было отражено 15 атак.Защитники отбили 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного на Донетчине.Украинские воины отбили 5 атаки врага западнее Вербового и Работиного в Запорожской области.ОСГВ "Одесса" информирует, что Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты хотят выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмов.

ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу: смотрите на карте от DeepState

Потери российских оккупантов

. В зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Наши бесстрашные воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.