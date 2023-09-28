Атаки врага возле Авдеевки и наступление ВСУ по нескольким направлениям: карта боевых действий на 28 сентября

Украинские военные дают отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, на Мелитопольском и Бахмутском идет наступательная операция.

Российские захватчики не оставляют попыток вернуть себе утраченные позиции. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

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Враг пытается наступать

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Нанаправлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие направления. Нанаши защитники успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

НаСилы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

Украинские военные отбили атаку врага: смотрите карту

Нароссияне вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Нанаправлениям враг не вел штурмовых действий. Нанаши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ровнополья Донецкой области.

Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту

На, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, но успеха не имел.

Ситуация вокруг Работино: смотрите карту

Наукраинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешные удары по тылу врага.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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