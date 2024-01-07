Россияне не унимаются – где ВСУ сдержали атаки: карта боевых действий за 7 января

Военная ситуация в Украине остается напряженной, оккупанты не прекращают агрессию. За последние сутки произошло 45 боевых столкновений, также враг нанес многочисленные удары.

Украинские защитники по состоянию на 7 января 2024 года продолжают отражать атаки врага по разным направлениям. Захватчики нанесли 9 ракетных и 84 авиационных ударов, а также 50 обстрелов с РСЗО. В этом материале 24 Канала узнайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.

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Ситуация по направлениям

На этих участках в зоне ответственности ОСГВ "Север" ситуация остается стабильной, без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие на границе, активизировал диверсионную деятельность. Происходит наращивание минно-взрывных заграждений в Белгородской области.ОСГВ "Хортица" сообщает, что украинские воины отразили 3 атаки оккупантов в Харьковской области в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Вражеские попытки прорыва были неудачны благодаря мужеству наших защитников.Русские не совершали наступательных действий, сосредоточившись на укреплении своих позиций.Наши воины отразили 2 атаки противника возле Орехово-Василовки и Клещеевки в Донецкой области.

Линия фронта в районе Бахмута Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

ОСГВ "Таврия" отмечает, что украинские защитники сдерживают врага, не прекращающего попытки окружения Авдеевки. Отражены 8 атак противника возле Авдеевки, Новобахмутовки, Степного и 16 – в районе Первомайского и Невельского Донецкой области.

Что происходит вокруг Авдеевки: смотрите на карте DeepState

Информация о потерях

В Генштабе сообщали утром 7 января, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и одному ЗРК оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию и 4 средства ПВО противника.

Кроме того, было ликвидировано еще 860 захватчиков. В общей сложности на лавы "двухсотых" с начала полномасштабного вторжения отправилось 364 730 россиян благодаря Вооруженным Силам Украины.

Наши воины продолжают сдерживать врага, отразив 9 атак недалеко от Марьинки и Новомихайловки.Силы обороны отразили 5 атак врага западнее Вербового, Работиного и южнее Новодаровки Запорожской области. Враг понес потери и не смог продвинуться вперед.В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" украинские воины продолжают расширять плацдарм, отражая вражеские атаки и нанося урон противнику. Только за прошедшие сутки оккупанты совершили 18 безуспешных штурмовых действий