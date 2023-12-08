России не удается окружить Авдеевку, ад на Востоке: карта боевых действий на 8 декабря

Продолжаются активные действия Сил обороны на Юге. В то же время враг на Востоке пытается наступать, но успеха не имеет. Наши защитники отбивают атаки оккупантов и уничтожают их личный состав.

Пятница, 8 декабря, это уже 653 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. В этом материале 24 Канала читайте, что происходит на линии фронта, и узнайте, как выглядит карта боевых действий.

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Безрезультатные атаки россиян

В Оперативно-стратегической группировке "Хортица" информируют, что на этом участке фронта украинские защитники отбили 7 вражеских атак в окрестностях Синьковки Харьковской области.Силы обороны отразили все атаки противника в районе Терного Донецкой области.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте DeepState

Наши воины отбили 24 атаки захватчиков в окрестностях Богдановки, Клищеевки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.ОСГВ "Таврия" сообщает, что на этом направлении защитники продолжают сдерживать врага, который пытается оцепить Авдеевку. Украинские воины отстаивают свою позицию, нанося противнику безумных потерь. Было отражено 30 атак в районах к востоку от Новобахмутовки, Авдеевки, к югу от Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Что происходит в районе Авдеевки: смотрите на карте DeepState

ВСУ продолжают сдерживать врага в окрестностях Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские защитники отразили 14 атак в регионе.

Важно, что на Шахтерском направлении враг не проводил никаких наступлений. В то же время на Северском и Слобожанском направлениях захватчики сохраняют военное присутствие в районах России, граничащих с Украиной.

Собственно, войска оккупантов ведут активные подрывные действия, чтобы предотвратить развертывание украинских войск. Они увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.

Действия Сил обороны Украины

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута на Донетчине, наносят врагу потери в живой силе и технике, укрепляют позиции.Наши защитники отбили 8 атак противника в районах к западу от Вербового и Работиного в Запорожской области. Продолжаются активные действия на оси Мелитополя: Вооруженные Силы наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль линии фронта.ОСГВ "Одесса" отмечает, что на этом участке фронта украинская армия продолжает удерживать позиции на левом берегу Днепра, ведет контрбатарейный огонь, нанося удары по тылу захватчиков.

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Добавим, что в течение суток: