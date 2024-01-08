Десятки отбитых атак, ад в районе Авдеевки: карта боевых действий за 8 января

Идут 684 сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. Наши защитники уничтожают врага. Несмотря на безумные потери, оккупанты не прекращают попыток атак.

В командовании ВСУ утром 8 января сообщили, что за прошедший день происходило 35 боевых столкновений. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.

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Самые горячие направления

ОСГВ "Хортица" сообщает, что наши защитники отбили 2 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.Украинские защитники отбили 4 атаки оккупантов восточнее Тернов в Донецкой области.Воины ВСУ отбили 3 атаки противника возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области.ОСГВ "Таврия" отмечает, что наши защитники продолжают сдерживать врага, стремящегося окружить Авдеевку. Вооруженные Силы наносят оккупантам безумные потери. Было отбито 6 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

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Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Они отбили 3 атаки.Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового, что в Запорожской области.ОСГВ "Одесса" сообщает, что украинские воины расширяют плацдарм. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

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Где относительно спокойно

Потери оккупантов

В зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. Кроме того, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.На этом участке фронта оккупанты наступательных или штурмовых действий не проводили.

Как отмечают в Генеральном штабе, украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.