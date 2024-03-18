Россияне давят на Бердычи, Орловку, Тоненькое и Вербовое: как изменилась линия фронта за неделю

Россияне продолжают свои попытки наступления на восточных и южных направлениях фронта в стремлении захватить как можно больше украинских территорий. Самой сложной ситуация остается на Авдеевском направлении, однако россияне наступают и на других участках фронта.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 11 по 17 марта, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Ситуация в районе Авдеевки

На Авдеевском направлении по сравнению с прошлыми неделями, активность врага несколько меньше, однако оккупанты не останавливаются и давят на линии Бердычи – Первомайское. Для наступательных действий враг продолжает использовать бронетехнику и авиабомбы.

Самая сложная ситуация в селах Бердычи и Орловка. В последнем враг дошел уже до центра населенного пункта, однако о полной оккупации речь не идет, бои продолжаются. В Бердычах россияне закрепляются на юге и юго-востоке села и пытаются прорваться к центру.

Российские войска также продвигаются в направлении Семеновки и продолжает продвигаться в Тоненьком и в Первомайском.

Несмотря на то, что враг продолжает продвижение, стоит отметить усилия наших защитников и защитниц, ведь благодаря их титанической работе линия фронта на Авдеевском направлении стабилизируется.



Ситуация на Авдеевском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация на Авдеевском направлении в конце недели / Карта DeepStateMAP

Активизация россиян возле Лимана

На прошлой неделе россияне усилили атаки на Лиманском направлении, хотя и до этого россияне пытались продвигаться. Враг атакует в направлении населенных пунктов Терны, Ямполовка, Заречное, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Россияне продвинулись в направлении села Терны, однако в населенный пункт прорваться им не удалось.



Ситуация вблизи села Терны в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация в Тернах по состоянию в конце недели / Карта DeepStateMAP

Атаки возле Угледара

Россияне, как и на прошлой неделе, продолжают попытки прорвать оборону в районе села Шевченко вблизи Угледара. Врагу удалось захватить несколько позиций и продвинуться в этом направлении.

Других изменений в районе Угледара не зафиксировано.

Ситуация возле села Шевченко в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация возле села Шевченко по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация в районе Работино

Россияне продолжают атаковать и на Запорожском направлении, особенно сложная ситуация в районе Работино – врагу не дает покоя клин, который образовался во время летней кампании ВСУ прошлого года. Поэтому главная цель врага – повторно оккупировать Работино и выбить ВСУ из клина.

Для достижения целей россияне и дальше используют тактику, которую уже называют "банзай-атаками" – вражеские пехотинцы на бронетранспортерах едут к населенному пункту, если по дороге их не уничтожили, то десантируются на окраине и врываются в село. С вероятностью 90% для оккупанта это смерть. Однако наличие большого количества личного состава у врага и абсолютное безразличие к потерям, к сожалению, дает результат.

Россиянам удалось продвинуться на северо-запад от села Вербовое. Бои на этом направлении продолжаются.

Район Работино в начале недели / Карта DeepStateMAP



Район Работино в конце недели / Карта DeepStateMAP

ВСУ нужна поддержка

На большинстве направлений фронта наши воины сейчас держат оборону в сверхтяжелых условиях. И главным успехом является то, что на многих участках россияне не могут пробить оборону наших войск.

Например, на прошлой неделе не зафиксировано никаких продвижений на линии Богдановка – Ивановское на Бахмутском направлении. Более того, нашим воинам удалось отбить несколько позиций. Наши защитники и защитницы не позволяют врагу пройти к Часовому Яру.

Кроме того, бои продолжаются и на Харьковщине, и в Крынках на левобережье Херсонщины. И если изменений на карте не зафиксировано, это не означает, что за прошедшие 7 дней там ничего не происходило. А в условиях обороны это еще и означает, что украинские воины дают отпор врагу и отражают мощные атаки.

Нашим воинам нужна поддержка каждого и каждой из нас, ведь для победы нужно делать все возможное и невозможное. И пока невозможные вещи в сверхсложных условиях делают наши защитники и защитницы, гражданские не могут оставаться в стороне. Именно поэтому работает наш– здесь вы всегда можете найти актуальные сборы на нужды наших бойцов. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.