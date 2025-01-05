Враг продвинулся в Курахово, Торецке и еще на 4 участках фронта: обновление карты DeepState
Российская армия продолжает попытки наступления на всех возможных участках фронта. К сожалению, продвижение оккупантов зафиксировано в нескольких местах.
В частности, речь идет о двух городах – Торецке и Курахово, сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Какая ситуация на фронте по состоянию на 5 января
Так, в обновлении карты 5 января DeepState сообщили, что российской армии удалось продвинуться в Курахово. Кроме этого, врагу удалось достичь успеха и в Шевченке и у Дальнего.
Обстановка на Кураховском направлении: смотрите на карте
Также россияне продвинулись в Торецке. К слову, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что в результате огневого воздействия некоторые позиции ВСУ были уничтожены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.
Напряженные бои в Торецке: смотрите на карте
Напоследок, россияне имели продвижение у Воздвиженки и Барановки.
Россияне наступают на фронте: смотрите на карте
К слову, ранее в ВСУ сообщали, что россияне в Торецке начали применять необычную тактику. Легковооруженные российские войска набирают противотанковые мины, пытаются подбежать к зданиям и забросить взрывчатку туда.