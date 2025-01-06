Враг продвинулся в Торецке и еще возле нескольких населенных пунктов: DeepState обновили карту фронта

Российские захватчики не оставляют попыток захватить территории Украины. Так, известно, что вражеские силы имели продвижение возле нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали обновленную карту фронта.

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Где продвинулся враг

Около 1 часа ночи 6 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного,

– говорится в сообщении.

Противник продвинулся в Торецке: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись в Зеленом: смотрите на карте

Войска страны-агрессора продвинулись в Петропавловке: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Воздвиженки: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Барановки: смотрите на карте

Российская армия продвинулась возле Песчаного: смотрите на карте